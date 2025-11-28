Zaradio je crveni karton u Ligi prvaka, a sada će ligaški susret propustiti zbog boli u trbuhu

Podijeli :

Barcelona je u utorak izgubila meč petog kola Lige prvaka. Gostovali su kod Chelseaja te su poraženi s 3:0. Ključan trenutak dogodio se u prvom poluvremenu kada je Urugvajac Ronald Araujo zaradio crveni karton.

Katalonci se nakon toga nisu uspjeli vratiti i nastavili su lošiju formu u Ligi prvaka. Pred njima je sada novo kolo u La Ligi gdje vode žestoku bitku s Realom, a prvi susret je onaj s Deportivo Alavesom na obnovljenom Camp Nouu.

Tamo ipak neće moći računati na Arauja koji je pokupio virus o kojem je pričao Barcelonin trener Hansi Flick.

“Araujo ima želučani virus i neće nam sutra biti na raspolaganju. Nakon toga ćemo vidjeti. Svima nam je pao moral. Poraz protiv Chelseaja bio je težak za nas.”