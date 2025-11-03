Yamalov otac: Skupljam kartonske kutije po ulicama Barcelone

Podijeli :

AP Photo/Tony Uzunov) by Guliver

Otac velike zvijezde ne vidi nikakav problem u tome što radi, premda priznaje i da je obitelji život lagodniji nakon svega što je napravio njegov sin

Mounir Nasraoui, otac supertalentiranog Laminea Yamala, ponovno je privukao pažnju iskrenim izjavama o svom životu i odnosu sa sinom. Iako njegov sin u Barceloni zarađuje milionske iznose, Nasraoui i dalje radi – sakuplja i prodaje kartonske kutije po ulicama katalonske prijestonice.

“Da, živim od sina, i hvala mu na tome. Ali imam dvije ruke i zdravlje, i dok god mogu, radit ću,” rekao je. Naglasio je važnost karaktera i skromnosti: “Radi se o tome da znaš ko si. Moj sin je veliki igrač, ali prije svega dobar čovjek.”

Nasraoui je dodao da ne želi potpuno ovisiti o sinu, već želi vlastitim radom doprinositi koliko može, pokazujući snažnu radnu etiku i skromnost unatoč luksuzu koji mu donosi sinova karijera.