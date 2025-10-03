Yamal će ponovno biti van terena: Obnovio je ozljedu

Podijeli :

Lamine Yamal se nedavno vratio na teren te je pomogao Barceloni u pobjedi protiv Real Sociedada, ali to nije uspio u susretu s PSG-om, aktualnim prvacima Lige prvaka. Međutim, ta dva susreta ponovno su ostavila traga na najboljeg mladog igrača svijeta te će španjolska zvijezda ponovno biti izvan pogona.

Yamal je ozljedu pubične kosti zadobio na okupljanju sa Španjolskom, a na odluke da ga se ostavi u igri su iz katalonskog kluba bili bijesni. Međutim, ni oni očito nisu bez krivice jer je mladi, tek punoljetni Španjolac ponovno zaradio istu ozljedu.

Kako javlja Fabrizio Romano, Yamala neće biti dva do tri tjedna što znači da će propustiti listopadno okupljanje reprezentacije, a po tom vremenskom razdoblju bi trebao biti spreman za nastavak ligaških susreta. Propustit će Sevillu za vikend, ali bi se mogao vratiti na teren u katalonskom dvoboju Barcelone i Girone.