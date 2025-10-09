Vlasnici Burnleyja kupili i španjolskog prvoligaša, evo po kojoj cijeni

Podijeli :

Američki vlasnici engleskog prvoligaša Burnleya dogovorili su većinsko preuzimanje Espanyola, kluba iz La Lige, objavio je španjolski klub u četvrtak.

Velocity Sports Partners, na čelu s američkim poduzetnikom Alanom Paceom, zaključili su posao za Espanyol vrijedan do 200 milijuna eura (232,32 milijuna dolara), izvijestili su britanski mediji. Sporazumom se okončava devetogodišnje vlasništvo kineskog konglomerata Rastar Group nad klubom.

“Nogomet je oduvijek pripadao svojim ljudima“, rekao je Pace, koji je predsjednik Burnleyja od 2020. “Naša uloga nije zamijeniti nasljeđe, već graditi na njemu, s pažnjom, jasnoćom i svrhom. Ovdje se ne radi o vlasništvu; radi se o upravljanju.”

Pace je naglasio da će i Espanyol i Burnley zadržati svoje jedinstvene identitete, strukture vodstva i neovisnost. “Burnley će ostati Burnley. Espanyol će ostati Espanyol”, rekao je.

Espanyol, sa sjedištem u Barceloni, osnovan je 1900. godine i ima bogatu povijest u španjolskom nogometu. Većinu svog postojanja proveo u La Ligi i može se pohvaliti strastvenim navijačima.