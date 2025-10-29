Vinicius uputio poruku svom treneru Alonsu

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Još jednom je kontraverzni Brazilac bio u središtu pažnje nakon El Clasica

Nogometaši madridskog Reala slavili su u nedjelju 2:1 protiv Barcelone u El Clásicu, ali je nakon utakmice jedna od glavnih tema bila reakcija Viniciusa Juniora prilikom zamjene u 72. minuti. Brazilac je tada nezadovoljno vikao: “Zašto uvijek ja?”

Tri dana kasnije, Vinicius se oglasio na svom profilu na platformi X i javno se ispričao zbog ponašanja.

“Danas se želim ispričati svim navijačima Real Madrida zbog svoje reakcije prilikom izmjene u El Clásicu. Kao što sam to već učinio osobno tijekom današnjeg treninga, želim se ponovno ispričati svojim suigračima, klubu i predsjedniku.

Ponekad me ponese strast jer uvijek želim pobijediti i pomoći svojoj momčadi. Moj natjecateljski duh proizlazi iz ljubavi koju osjećam prema ovom klubu i svemu što on predstavlja. Obećavam da ću se i dalje boriti svake sekunde za dobrobit Real Madrida, kao što to činim od prvog dana”, napisao je Vinicius.