Vinicius sjajnom partijom odgodio naslov Barcelone: ‘S Realom sam do smrti! Vratit ćemo se na vrh’

Vinicius Junior bio je zvijezda Realove pobjede nad Espanyolom 2:0, ali njegovu izvedbu zasjenila je provokativna proslava pogotka.
Real Madrid u 35. kolu pobijedio je u gostima Espanyol 2:0 uz oba gola Viniciusa Juniora. Brazilac je, međutim, posebno negativnu pažnju na sebe privukao proslavom kod prvog kola kad je provocirao publiku. Pokazivao je na sebe, a onda je napravio provokativan i neprimjeren potez na svim sportskim travnjacima zbog koje bi mogao dobiti veliku kaznu od La Lige.
Nakon utakmice se oglasio, ali ne o tom potezu:
“S ovim sam klubom do smrti. Moramo nastaviti dalje! Vratit ćemo se na vrh”, objavio je na društvenim mrežama.
Za klupsku televiziju Vinicius je dodao:
“Naporno smo radili ovaj tjedan i znali smo da ćemo pobijediti. Sezona nije bila sjajna, ali trudimo se i možemo promijeniti neke stvari u svakoj utakmici. Već se radujemo sljedećoj sezoni kada ćemo sigurno opet biti na vrhu.”
U prvoj sljedećoj igra se upravo međusobni derbi Barcelone i Reala u Kataloniji 10. svibnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!