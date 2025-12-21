Vinicius opet dobio zvižduke pa iskazao nezadovoljstvo: ‘Cijeli stadion se okrenuo protiv njega’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Real Madrid i Vinícius – nikako da spoje barem neko dulje razdoblje bez napetosti.

Trener Kraljevskog kluba Xabi Alonso skinuo je pritisak sa sebe pobjedama nad Alavesom, Talaverom i Sevillom.

Ipak, španjolski mediji fokus su prebacili na Realova ofenzivca Viniciusa Juniora.

Problemi na terenu, problemi s ponašanjem – nije teško čuti ni povremene zvižduke koje navijači Reala upućuju svom igraču. Isti je slučaj bio i uoči utakmice sa Sevillom u subotu, ali i na samom kraju susreta.

“Zvižduka je bilo i ranije, a vjerojatno će ih biti i ubuduće, ali ono što se dogodilo sinoć moglo bi predstavljati prijelomni trenutak za sve što slijedi kada je riječ o Viniciusovoj budućnosti“, pišu jutros španjolski mediji.

“To je bilo nešto potpuno drugačije, reakcija velike većine publike. Cijeli stadion okrenuo se protiv njega, gotovo bez zadrške, uz tek poneki usamljeni pljesak. Ovoga puta, dok je išao prema klupi, Vini nije reagirao – djelovao je ozbiljno, gotovo odsutno od svega što se događalo oko njega.“

Alonso je pokušavao pronaći način kako bolje uklopiti njega i Kyliana Mbappea – za razliku od onoga kako je to Real radio pod Carlom Ancelottijem. I Vinicius i Mbappe su ofenzivci koji gotovo ništa ne donose u fazi obrane, a obojica preferiraju igru s lijeve strane napada – uz sličan način kretanja, što dodatno narušava ravnotežu momčadi.

“Argumenti se razlikuju, ali oko jedne stvari postoji gotovo potpuni konsenzus – Vinícius Junior zaslužio je ozbiljno upozorenje. I dobio ga je, javno i glasno. To je slika večeri, ona koja simbolično stavlja točku na 2025. godinu“, tvrdi AS.

Vinicius u nizu od 15 utakmica ne zna za pogodak. U svijetu tehnologije velika se pažnja posvećuje i društvenim mrežama – sportaši ponekad upravo tako šalju svoje „poruke“.

Time se bave i španjolski mediji – Vini je na svom Instagram profilu promijenio profilnu fotografiju na kojoj je pozirao u dresu Reala te ju zamijenio slikom u dresu brazilske reprezentacije.

“Kratko, zagonetno, otvoreno za svako tumačenje. Tako završava epizoda koja jasno nagovještava da je ovo tek početak duže sage. Vinicius je u plamenu.“

Vinicius redovito iskazuje nezadovoljstvo, a na jesen je izazvao i incident te ušao u sukob s Alonsom.

Brazilac je ove sezone odigrao 24 utakmice, uz učinak od pet pogodaka i sedam asistencija. Ugovor s Realom ima do ljeta 2027. godine.

Nedavno su španjolski mediji pisali kako su neslaganje s Alonsom, kao i golemi financijski zahtjevi, razlozi zbog kojih se sve češće govori o mogućoj promjeni sredine.