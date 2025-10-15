Vinicius Jr odlazi iz Reala, klub kreće po dragulja kojeg želi cijela Europa?

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Španjolski mediji javljaju da čelnici Real Madrida planiraju veliku rekonstrukciju napadačkog dijela momčadi.

Jedan od glavnih poteza ekipe vođene predsjednikom Florentinom Perezom trebao bi biti odlazak Viniciusa Juniora, objašnjava Defensa Central.

Kako navode, u Madridu se ozbiljno razmatra mogućnost da brazilski ofenzivac napusti klub tijekom 2026. godine. Službene potvrde još nema, no izvori bliski klubu tvrde da bi se moglo raditi o jednom od najvećih transfera u povijesti, moguće i novom svjetskom rekordu.

Isti izvor objašnjava i da Kraljevi ne namjeravaju čekati, već da su kao idealnog nasljednika za Viniciusa Juniora prepoznali mladog turskog nogometaša Kenana Yildiza.

Ovaj je dvadesetogodišnjak jedan od najvećih talenata Serie A gdje je u Juventusu u 92 nastupa za seniore upisao je 18 pogodaka i 15 asistencija, a ove sezone već ima jedan gol i tri asistencije u Serie A. Stara dama radi sve da ga zadrži, a u utrku su se uključili i Barcelona i Manchester United.