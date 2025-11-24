Vinicius još ljut na Alonsa, a vrijeme ističe: ‘Neću produžiti ugovor!’

Podijeli :

Nevolje u raju...

Jedna od najvećih zvijezda madridskog Reala priopćila je ljudima iz kluba da nema namjeru produljiti ugovor s Kraljevima, koji istječe u ljeto 2027. godine, doznaje The Athletic.

Glavni razlog za takvo razmišljanje jesu zategnuti odnosi sa šefom struke Xabijem Alonsom, koji ne popušta Brazilcu.

Krilni nogometaš sramotno je reagirao nakon izmjene u El Clásicu krajem listopada, kada je španjolski stručnjak odlučio umjesto njega pružiti priliku Rodrygu u 72. minuti susreta. Od tada se javno ispričao suigračima i navijačima, ali ne i svom treneru.

Iako nekadašnji nogometaš „kraljevskog kluba“ inzistira na tome da su svi problemi s Brazilcem riješeni, stvarna slika govori drugačije. Špekulira se i da Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrygo i Endrick također nemaju visoko mišljenje o dosadašnjem strategu Bayera iz Leverkusena, koji bi mogao izgubiti kontrolu nad svlačionicom.

Ukoliko ne bude pozitivnog pomaka u pregovorima na relaciji Vinícius – Real, bivši član Flamenga moći će već sljedeće zime pregovarati sa zainteresiranim klubovima o transferu bez odštete. To bi bio katastrofalan gubitak za doprvaka Španjolske, koji će zasigurno uložiti maksimalan napor da se takav scenarij izbjegne.

Madridski klub se nakon 13 kola nalazi na vrhu Primere s 32 boda, što je minimalna prednost u odnosu na Barcelonu. Veliki kiksevi protiv Rayo Vallecana (0:0) i Elchea (2:2) pružili su slamku spasa najvećem rivalu, koji im ponovno diše za vratom.