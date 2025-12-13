VIDEO / Yamal i Raphinha bizarnim zaleđem poništili Budimirovu grešku

Podijeli :

U 16. kolu španjolske La Lige Barcelona je ugostila Osasunu Ante Budimira. Upravo je hrvatski reprezentativac bio u centru pažnje u 23. minuti. Tada je Budimir ostao posljednji igrač obrane nakon udarca iz kuta i Ferran Torres zabio je za 1:0. Međutim, VAR soba je uočila drugo zaleđe na utakmici za koje su zaslužni Lamine Yamal i Raphinha. Oni su na skraćenom korneru napravili bizarno zaleđe koje je spasilo Osasunu.

