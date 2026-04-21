VIDEO / Vinicius zabio za Real pa napravio neočekivan potez

Podijeli :

Real Madrid je u utorak navečer ugostio Deportivo Alaves te je nakon 50 minuta vodio s 2:0. U 30. minuti za 1:0 je pogodio Kylian Mbappe, a drugi pogodak zabio je Vinicius Junior. Brazilac je lijepo pogodio izvan kaznenog udarca, a nakon proslave sa svojim suigračima okrenuo se prema navijačima te se ispričavao. Nije poznato zbog čega točno, no vjerojatno je riječ o nešto lošijim nastupima Reala u ovoj sezoni. Naime, Madriđani su ispali iz Lige prvaka, iz Kupa kralja, nisu osvojili španjolski Superkup, a izgledno je da će La Liga otići Barceloni.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.