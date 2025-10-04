VIDEO / Vinicius vodio Real do pobjede protiv Villarreala i skoka na vrh La Lige, Mbappe zabio 9. utakmicu u nizu

Podijeli :

Real Madrid je u osmom kolu španjolske La Lige s 3:1 porazio Villarreal na Santiago Bernaebuu. Ključan je za pobjedu Madriđana bio Vinicius Junior koji je zabio za vodstvo u 47. minuti na asistenciju Kyliana Mbappea. Brazilac je potom izborio i kazneni udarac koji je potom i realizirao. Do kraja susreta zabio je i Kylian Mbappe dok je za Villarreal u porazu 3:1 pogodak zabio Georges Mikautadze.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, ali obje ekipe bile su u dobrim situacijama. Znatno bolji bili su Madriđani koji su u prvom dijelu uputili 12 udaraca, ali samo jedan u okvir. Žuta podmornica pucala je četiri puta, a samo jednom je Thibaut Courtois trebao reagirati.

Bolja igra isplatila se na kraju Madriđanima već na početku drugog dijela. S lijeve strane prošao je brazilski napadač Vinicius Junior, a njegov udarac je nakon dodira s blokom prevario Arnaua Tenasa na vratima Villarreala. Kasnije je Brazilac izborio i kazneni udarac koji je pretvorio u pogodak unatoč tome što je Tenas bio na lopti.

Nije se Villarreal predao. Samo četiri minute nakon pogotka Reala za 2:0 Georges Mikautadze je pogodio za smanjenje na 2:1. Gruzijac je precizno pogodio s ruba šesnaesterca te je u posljednjim minutama unio nervozu u redovima Reala. No, nervoza je kratko trajala jer je u 77. minuti drugi žuti karton kod Villarreala dobio Santiago Mouriño.

Ubrzo nakon toga stigla je kazna, a u strijelce se upisao Kylian Mbappe kojemu je to bila deveta utakmica u nizu u kojoj je zabio pogodak. Bio je to posljednji pogodak na susretu te je Real slavio s 3:1.

Madriđani su ovom pobjedom privremeno preuzeli vrh La Lige prije nedjeljne utakmice Barcelone sa Sevillom. Nakon ovoga slijedi reprezentativna pauza, a kada se Realovi nogometaši vrate nakon obveza gostovat će kod Getafea.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.