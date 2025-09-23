VIDEO / Vinicius krasnim pogotkom doveo Real u vodstvo, a onda asistirao argentinskom čudu od djeteta

La Liga 23. ruj 202522:14 0 komentara

Real Madrid je u šestom kolu španjolske La Lige gostovao kod Levantea. Neko vrijeme su se Madriđani mučili, a onda je Vinicius Junior u 25. minuti krasnim pogotkom otključao vrata Levantea. 13 minuta kasnije je Brazilac bio u ulozi asistenta. Njegovo dodavanje pronašlo je Franca Mastantuona, mladog Argentinca koji je uspio svladati Matthewa Ryana na vratima Levantea za 2:0.

13 minuta kasnije je Brazilac bio u ulozi asistenta. Njegovo dodavanje pronašlo je Franca Mastantuona, mladog Argentinca koji je uspio svladati Matthewa Ryana na vratima Levantea za 2:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - La Liga