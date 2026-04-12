VIDEO / Villarreal pobjedom protiv Athletica praktički osigurao Ligu prvaka

U 31. kolu španjolske La Lige Athletic Bilbao ugostio je Villarreal. Baskijski klub tražio je pobjedu kojom bi se približili pozicijama koje donose europsko nogomet dok je Žuta podmornica tražila pobjedu kojom bi osigurali novi nastup u Ligi prvaka. Na kraju je svoj cilj ispunila gostujuća ekipa koja je slavila s X:Y.

26 minuta se trebalo čekati na prvi pogodak na utakmici, a njega je za Villarreal postigao Sergi Cardona na asistenciju Tanija Oluwaseyija. Nije to bio jedini pogodak u prvom dijelu jer je u petoj minuti sudačke nadoknade za 2:0 pogodio Alfon Gonzalez.

Do kraja susreta Bilbao je uspio smanjiti golom Gorke Guruzete u 84. minuti, ali do izjednačenja nisu mogli doći i Villarreal je slavio s 2:1.

Ovom pobjedom Villarreal se učvrstio na trećem mjestu La Lige sa 61 bodom. Petom Real Betisu bježe čak 15 bodova sedam kola prije kraja, a šestoj Celti iz Viga 17. U slučaju da Španjolska nastupima u europskim natjecanjima osigura da peto mjesto vodi u Ligu prvaka, Villarreal bi praktički već mogao slaviti silne milijune koje će osigurati.

Villarreal je ove godine odradio lošu europsku sezonu završivši na 35. mjestu od mogućih 36 u Ligi prvaka pa će tako Žuta podmornica u sljedećoj sezoni imati znatno veći motiv.

