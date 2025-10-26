VIDEO / VAR poništio golčinu Mbappea zbog milimetarskog zaleđa

Podijeli :

Kylian Mbappe je u 12. minuti doveo Real Madrid u vodstvo protiv Barcelone. Sjajan je to bio udarac francuskog napadača iz poluvoleja kojim je matirao Wojciecha Szczesnog na vratima Barcelone. Ipak, taj sjajan pogodak neće vrijediti jer je Mbappe bio u minimalnom zaleđu.

