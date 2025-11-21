VIDEO / Valencia slavila u gradskom derbiju nevjerojatnim škaricama svog napadača

Podijeli :

Nogometaši Valencije svladali su gradskog rivala Levante s minimalnih 1:0 u prvoj utakmici 13. kola španjolskog prvenstva.

Strijelac jedinog gola bio je Hugo Duro u 79. minuti. Napadač Valencije sjajno je pogodio škaricama za pobjedu u gradskom derbiju.

Ovom pobjedom Valencia je skočila na 15. mjesto sa 13 bodova, dok je Levante ostao u zoni ispadanja, 19. s devet.

Vodi madridski Real sa 31 bodom, tri manje ima druga Barcelona.