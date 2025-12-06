VIDEO / Sučić zakucan na klupi, Ćaleta-Car igrao u porazu Sociedada

U baskijskom nadmetanju, dvoboju 15. kola španjolske La Lige, nogometaši Alavesa su s minimalnih 1:0 kao domaćini bili bolji od Real Sociedada.

Tvrda utakmica odlučena je u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je dosuđen jedanaesterac za domaćina, a gol za tri boda postigao je Boye. Alaves je između ostalih preskočio i subotnjeg suparnika na ljestvici te se trenutačno nalazi na devetom mjestu.

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car za goste je zaigrao od 56. minute, dok je Luka Sučić ostao kroz cijeli dvoboj na klupi Real Sociedada.

Nogometaši Villarreala učvrstili su se na trećem mjestu ljestvice španjolske La Lige nakon što su u prvom subotnjem ogledu 15. kola na svom stadionu svladali Getafe 2:0. Villarreal ima 35 bodova, odnosno bod manje od Reala i dva manje od vodeće Barcelone.

U subotu je Villarreal poveo u nadoknadi prvog poluvremena kada je mrežu Getafea pogodio Kanađanin Buchanan. U 49. su gosti ostali s igračem manje nakon isključenja Mille, a ovaj je dvoboj zaključen kada je Gruzijac Mikautadze u 64. minuti bio strijelac za 2:0.

U nedjelju će igrati Elche – Girona, Valencia – Sevilla, Espanyol – Rayo Vallecano i Real Madrid – Celta, dok na samom kraju ovog kola u ponedjeljak igraju Osasuna – Levante.