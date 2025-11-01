VIDEO / Sučić i Ćaleta-Car s klupe odgledali nevjerojatan baskijski derbi

Podijeli :

U 11. kolu španjolske La Lige odigran je baskijski derbi između Real Sociedada i Athletic Bilbaa. Taj susret pružio je naelektriziranu atmosferu i mnoštvo pogodaka. U ludoj utakmici na kraju je do pobjede došao Real Sociedad. Povela je domaća momčad golom Braisa Mendeza u 38. minuti da bi Gorka Guruzeta zabio za izjednačenje četiri minute kasnije. Sociedad je ponovno poveo na samom početku drugog dijela pogotkom Goncala Guedesa. Bilbao se nije predavao te su u 79. minuti golom Roberta Navarra ponovno izjednačili, ali nisu uspjeli doći do boda jer je u 92. minuti Jon Gorrotxategi zabio za 3:2 i delirij domaćih navijača. Pobjedom u baskijskom derbiju Sociedad je skočio na 13. mjesto La Lige dok je Bilbao sada na 10. mjestu. Za Sociedad večeras nisu igrali dva hrvatska reprezentativca Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car.

