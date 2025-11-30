VIDEO / Sociedad upisao dramatičan poraz protiv iznenađenja sezone u La Ligi: Sučić i Ćaleta-Car ostali na klupi

Podijeli :

U 14. kolu španjolske La Lige Real Sociedad, čiji su članovi Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, je ugostio Villarreal, jedno od najvećih iznenađenja sezone. Baskijski klub je gubio s 2:0 da bi se vratili na 2:2, a onda u 95. minuti primili gol za 3:2 pobjedu Villarreala.

Villarreal je u vodstvo došao u 31. minuti preko Ayozea Pereza, a prednost su povećali u 57. minuti. Tada je Perez, strijelac prvog gola, asistirao Alebrtu Moleiru za 2:0.

Četiri minute kasnije je Carlos Soler pogodio za Real Sociedad te je tako smanjio zaostatak na 2:1. Bio je to vjetar u leđu za baskijsku momčad koja je u 87. minuti došla i do izjednačenja. Spasitelj za domaću momčad bio je 23-godišnji Ander Barrenetxea.

No, nije Sociedad zadržao taj bod jer je u 95. minuti Villarreal preko Moleira zabio za 3:2 i važnu pobjedu.

Žuta podmornica je ovom pobjedom uspjela zadržati korak s vodećom Barcelonom koja im bježi samo dva. S Real Madridom su poravnati s 32 boda, ali Madriđani od 21 sat gostuju kod Girone Dominika Livakovića.

Što se tiče Sociedada, oni nisu nastavili svoj niz neporaženosti koji traje od petog listopada. Nakon šest utakmica bez poraza završen je niz te su nakon ovog kola ostali na devetom mjestu La Lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.