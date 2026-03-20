VIDEO / Sjajne vijesti za Dalića: Pogledajte kako je Luka Sučić zabio odmah po ulasku u igru!

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić ušao je na poluvremenu za Real Sociedad na gostovanju kod Villarreala, a već u 47. minuti smanjio je rezultat na 3:1. Bio mu je to treći pogodak ove sezone, uz tri asistencije u svim natjecanjima u 18 nastupa. To su ujedno i sjajne vijesti za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića uoči okupljanja u Orlandu, gdje će Hrvatska odmjeriti snage s Kolumbijom i Brazilom kao pripremu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u lipnju. Drugi hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car ušao je u igru u 54. minuti. Utakmica je u tijeku...

