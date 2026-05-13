VIDEO / Sevilla došla na korak do ostanka u La Ligi maestralnim preokretom!

Maria Jose Segovia / DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Espanyola i Seville ostvarili su ove srijede, u utakmicama 36. kola španjolske La Lige, vrlo važne pobjede u borbama koje vode ne bi li ostali i iduće sezone u eliti.

Niti jedna od ove dvije momčadi nije matematički osigurala ostanak, ali se bitno približila tom cilju.

Espanyol je na domaćem terenu svladao Athletic Bilbao s 2-0 i bila je to prva pobjeda Espanyola u ovoj kalendarskoj godini. Klub iz Barcelone je poveo u 69. minuti golom Mille, a erupcija oduševljenja domaćih navijača nastala je u 92. kada je Garcia bio strijelac za konačnih 2-0.

Dramatičnije je do tri boda stigla Sevilla koja je nakon samo dvadeset minuta igre gubila kod Villarreala 0-2, ali je na kraju pobijedila 3-2. Moreno u 13. i Mikautadze u 20. minuti su bili strijelci dva domaća pogotka, ali već do kraja prvog dijela Sevilla se vratila u igru.

Oso je u 36. minuti smanjio, dok je Salas u nadoknadi prvog dijela izjednačio na 2-2. Gostujući je junak bio Adams koji je sjajno u 72. minuti naciljao gornji bliži kut te zabio za ogromna tri boda seviljske momčadi.

Sevilla je četiri, a Espanyol tri boda iznad zone ispadanja.

U četvrtak će još igrati Valencia – Rayo Vallecano, Girona – Real Sociedad i Real Madrid – Oviedo.