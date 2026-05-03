VIDEO / Real pobjedom u Barceloni produžio borbu za naslov

Nakon pobjede Barcelone u subotnjem ogledu 34. kola španjolske La Lige, pritisak na Real Madrid se povećao. Kraljevski klub trebao je pobijediti protiv Espanyola u Barceloni kako bi zadržao teoretske šanse za naslov u Španjolskoj. Unatoč neuvjerljivom prvom poluvremenu, momčad Alvara Arbeloe došla je do pobjede od 2:0.

Ne samo da Real Madrid u prvom poluvremenu nije uspio zatresti mrežu Espanyola, nego su im se pojavili i novi problemi s ozljedama. Već u 14. minuti igru je napustio Ferland Mendy, Francuz koji kroz cijelu svoju karijeru ima problema s ozljedama.

Real je ipak u drugom dijelu utakmice uspio povesti, a za to je bio zaslužan Vinicius Junior koji je zatresao mrežu Espanyola u 55. minuti. Vinicius je mrežu Espanyola zatresao i u 66. minuti te je tako postavio konačnih 2:0 za Real Madrid.

Ovim slavljem Real je stigao na -11 od Barcelone te četiri kola prije kraja i dalje imaju teoretsku šansu za naslov. U sljedećem kolu će gostovati na Camp Nouu u novom El Clasicu. U tom susretu Barceloni će biti dovoljan bod za osvajanje druge uzastopne titule u Španjolskoj.