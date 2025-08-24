VIDEO / Real Madrid na pogon Mbappea slavio protiv Ovieda

U dvoboju 2. kola španjolske Primere Real Madrid je slavio kod Real Ovieda s 3-0 i ostao maksimalan na tablici, i to bez primljenoga gola.
Real je lakše od očekivanoga prošao gostovanje kod novoga prvoligaša.
Mrežu Ovieda načeo je Kyllian Mbappe na dodavanje Arde Gulera u 36. minuti, Francuz je zabio i drugi sedam minuta prije kraja, ovog puta na asistenciju Viniciusa, koji je postavio konačnih 3:0 u trećoj minuti sudačke nadoknade.
Bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo ušao je za Oviedo u 80. minuti.
Na ljestvici vode Villareal, Barcelona i Real s maksimalnih 6 bodova, dok je Oviedo pretposljednji bez bodova.
