VIDEO / Racing protiv Villarreala osvojio prvi bod u La Ligi nakon 5.220 dana

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U prvom kolu španjolske La Lige u nedjelju su na El Sardineru snage odmjerile ekipe Racing Santandera i Villarreala. Povratnik nakon 14 godina vodio je protiv Villarreala s 2:0 da bi na kraju remizirali s 2:2 i osvojili prvi bod nakon 5.220 dana čekanja.

Unatoč tome što su bili autsajderi, u 21. minuti su iz penala poveli golom Andresa Martina. Taj pogodak su navijači proslavili mahanjem šalova, a 13 minuta kasnije uslijedila je i zanimljiva proslava igrača. Naime, s dvadesetak metara je 19-godišnji Sergio Martinez savršenim udarcem zabio za 2:0 Racinga, a kako mu je to bio prvi ligaški gol u dresu svog kluba, svladale su ga emocije te je u suzama proslavio pogodak.

Nažalost po njega i njegovu momčad, Villarreal se golovima Nicolasa Pepea i Papea Gueyea do poluvremena vratio na 2:2. Žuta podmornica povratak je režirala u samo dvije minute. U 45. minuti je Gueye odmjerenim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio za 2:1 da bi kratko nakon izvođenja lopte s centra Pepe, bivši igrač Arsenala, sjajno pogodio u same rašlje Racingovog gola za 2:2 na poluvremenu.

Oba kluba su lovila pobjednički gol, ali vratari i obrane uspjele su sačuvati svoje mreže pa su se obje ekipe morale zadovoljiti s bodom na otvaranju La Lige.

Za Villarreal, koji je lani bio u TOP 4, će taj bod biti manje vrijedan, nego Racingu koji bod u La Ligi nije osvojio još od prvog svibnja 2012. godine, odnosno 5.220 dana.

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