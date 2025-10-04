VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Mbappe: Samo je sjeo na travnjak

Podijeli :

Real Madrid je u osmom kolu španjolske La Lige s 3:1 porazio Villarreal na Santiago Bernaebuu. Golove su zabili Vinicius Junior i Kylian Mbappe koji je krajem utakmice zabrinuo svoje navijače. Nakon gola za 3:1 i izvođenja centra, francuski napadač pokušao je potrčati, ali je ubrzo shvatio da je njegova ozljeda ozbiljnije prirode. Dvije minute nakon što je zabio izašao je iz igre te je upitan za okupljanje francuske reprezentacije i njihove borbe za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

