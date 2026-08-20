VIDEO / Pogledajte sjajan pogodak nesuđenog HNL-ovca za bod Alavesa kod Raya

Na otvaranju drugog kola Primere Rayo Vallecano i Deportivo Alaves su odigrali 1-1.

Rayo Vallecano je ušao u utakmicu nakon poraza od 2-1 protiv Seville na stadionu Sanchez-Pizjuan, dok je Alaves u prvom kolu u gostima pobijedio Getafe sa 3-0.

Susret je igran u Leganesu na stadionu Municipal de Butarque, nakon što je stadion Vallecas privremeno suspendiran zbog nedostatka u sigurnosti, održavanju i sanitarnim uvjetima u objektu.

Rayo je poveo u 48. minuti golom Sergia Camella, a izjednačio je Mariano Diaz u 84. minuti. Riječ je o bivšem igraču Real Madrida koji se ovoga ljeta dovodio u kontekst dolaska u Istru 1961, a sada se pokazuje kao hit-igrač Alavesa jer je briljirao i u prvom kolu s golom i dvije asistencije u 3:0 slavlju protiv Getafea.

U petak se sastaju Real Betis – Real Sociedad, subota donosi oglede Athletic Bilbao – Sevilla, Valencia – Celta Vigo, Espanyol – Real Madrid, u nedjelju će igrati Atletico Madrid – Villarreal, Getafe – Racing Santander, Elche – Barcelona, a u ponedjeljak Osasuna – Levante, te Malaga – Deportivo A Coruna.

Na ljestvici nakon nepotpunog drugog kola vodi Alaves sa četiri boda.

Sve utakmice La Lige, nastupe hrvatskih reprezentativaca te najzanimljivije trenutke sa španjolskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.