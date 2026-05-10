VIDEO / Pogledajte kako je Barcelona proslavila 29. naslov prvaka u povijesti

Barcelona je po 29. put prvak Španjolske. U El Clásicu igranom na Camp Nouu, katalonska momčad svladala je Real Madrid 2:0 i tako pobjedom protiv najvećeg rivala i matematički osigurala naslov prvaka. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka počelo je veliko slavlje igrača i navijača Barcelone zbog osvojenog naslova, što možete pogledati u videu.