VIDEO / Pogledajte golove prvog kola La Lige

Prvi vikend La Lige je iza nas, a najuvjerljiviju pobjedu ostvarila je Barcelonu protiv Mallorce. Veliki kiks upisao je Atletico Madrid na gostovanju kod Espanyola, a Real Madridu je susret prebačen na utorak zbog nastupa na Svjetskom klupskom prvenstva. Real Oviedo na čelu sa Santijem Cazorlom vratio se u Primeru nakon 24 godine upisavši poraz od Villarreala.

La Ligu su otvorili Girona i Rayo Vallecano u Kataloniji. Očekivala se tvrda utakmica, ali je Rayo u prvom poluvremenu odjurio na 3:0, a Gironi nije pomogao ni crveni Paulo Gazzaniga. Do kraja utakmice su uspjeli smanjiti na 3:1, ali Rayo je ostvario pobjedu.

Drugi susret u petak odigrali su Villarreal i Real Oviedo, a utakmica je počela ceremonijom za Santija Cazorlu koji je dobar dio karijere igrao u Villarrealu, a sada nastupa za dječački Oviedo. Veliku priliku propustili su gosti jer je Salomon Rondon promašio jedanaesterac kod 0:0. Na kraju je Villarreal slavio s 2:0 te Oviedo u povratničkom nastupu nije osvojio bod.

Prvi subotnji dan otvorili su branitelji naslova Barcelona i Mallorca na Mallorci. Tamo je katalonska momčad bila prejaka u prvom dijelu s golovima Raphinhe i Ferrana Torresa, a nakon crvenih kartona domaćih više nije bilo povratka. Lamine Yamal je koncem susreta zabio za konačnih 3:0.

U 21 sat i 30 minuta odigrana su dva susreta, a prvi je bio između Alavesa i Levantea. Tamo je domaća momčad slavila s 2:1 pogotkom u posljednjim minutama susreta.

Jedan od zanimljivijih susreta kola za Hrvate bio je između Valencije i Real Sociedada. U baskijskoj momčadi borave dvojica Hrvata, a jedan od njih, Duje Ćaleta-Car, upisao je svoj debi u remiju 1:1. Luka Sučić cijeli je susret odsjedio na klupi.

Nedjelju su otvorili Celta Vigo i Getafe od 17 sati. Favorit je bila Celta, ali Getafe je na gostovanju uspio doći do pobjede i to uvjerljivo, rezultatom 2:0.

Derbi kola bio je sljedeći. Na San Mamesu su igra Athletic Bilbao i Sevilla odigrali su sjajnu utakmicu s pet golova. Bilbao je poveo s 2:0 da bi se Sevilla vratila na 2:2, ali onda je Robert Navarro deset minuta prije kraja donio pobjedu domaćoj momčadi.

Posljednji nedjeljni susret pripao je Espanyolu i Atletico Madridu. Iako su Madriđani u Barceloni vodili s 1:0 do 73. minute, Espanyol je preokrenuo susret golovima Miguela Rubija i Perea Mille. Tako je momčad Diega Simeonea upisala rani kiks u novoj sezoni.

Ostala su još dva susreta prvog kola. Večeras od 21 sat igraju Elche i Real Betis dok će u utorak na teren izaći Osasuna i Real Madrid. Njihova utakmica započet će također u 21 sat.