VIDEO / Olmo zabio za preokret Barcelone protiv Alavesa

Barcelona je u 45. sekundi primila gol za 1:0 od Deportivo Alavesa, ali je do kraja poluvremena Barcelone preokrenula. Prvo je Lamine Yamal zabio za 1:1 da bi u 26. minuti Dani Olmo, standardni španjolski reprezentativac i bivši igrač Dinama pogodio za 2:1 Katalonaca.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.