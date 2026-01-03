VIDEO / Olmo prekrasnim pogotkom donio Barceloni pobjedu u gradskom derbiju

Podijeli :

Barcelona je u 2026. godinu ušla kao prvoplasirana, a u prvoj utakmici godine činilo se da bi mogli upisati kiks protiv Espanyola, gradskog rivala. Domaćini su bili bolji u određenim fazama utakmice te je Joan Garcia nekoliko puta spasio Barcelonu. Na kraju su Espanyolu na naplatu došli promašaji jer je Dani Olmo u 86. minuti lijepim pogotkom zabio za 1:0. Do kraja utakmice je mrežu zatresao i Robert Lewandowski za konačnu pobjedu od 2:0. Ovim slavljem Katalonci su povećali prednost nad Real Madridom na sedam bodova, ali imaju i utakmicu više.