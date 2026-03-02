VIDEO / Ni za žuti: Pogledajte kako je Rüdiger udario protivničkog igrača koljenom u glavu

La Liga 2. ožu 202622:09 0 komentara

Zaoštrilo se u susretu gradskih rivala, madridskog Reala i Getafea, što smo najbolje mogli vidjeti u sukobu stopera Reala, Antonija Rüdigera, i lijevog beka Getafea, Diega Rica. Nijemac je prvo u 25. minuti faulirao bivšeg igrača Bournemoutha u napadu, a potom je u sljedećoj akciji iskoristio priliku da Španjolca udari koljenom u glavu dok je Rico već ležao na zemlji.

