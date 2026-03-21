VIDEO / Nevjerojatni Ante Budimir ponovno zabija: Pogodio je za važno vodstvo Osasune

La Liga 21. ožu 202620:10 > 20:12 0 komentara

Ante Budimir je nakon jedne utakmice pauze ponovno zabio za Osasunu. Hrvatski reprezentativni napadač je u domaćoj utakmici protiv Girone pogodio u 80. minuti. Učinio je to u svom stilu jer je zabio glavom na lijepi ubačaj Kikea Barje. Budimiru je ovo bio već 14. gol u La Ligi ove sezone te se poravnao s Lamineom Yamalom na trećem mjestu liste najboljih strijelaca.

Najčitanije vijesti - La Liga