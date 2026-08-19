VIDEO / Navijači Atletica priredili šou na Metropolitanu: Proslavili svjetski naslov i otvorili novu sezonu

Podijeli :

Nogometaši madridskog Atletica ugostili su povratnika Malagu u 1. kolu nove sezone La Lige. Atmosfera na stadionu Metropolitano bila je fenomenalna uoči utakmice. Navijači crveno-bijelih iz španjolske metropole pjesmom su obilježili početak sezone, a nakon intonacije španjolske himne, proslavljen je i svjetski naslov kojeg je Španjolska osvojila na nedavnom Mundijalu u Sjevernoj Americi.

La Ligu pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.