VIDEO / Mallorca nemoćna u Madridu, Atletico uz bizaran autogol uvjerljivo do nove pobjede

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je pobijedio Real Mallorcu s 3-0 učvrstivši se na trećem mjestu ljestvice.

Atletico je poveo u 22. minuti golom Alexandera Sorlotha, na 2-0 je povećao David Lopez pogodivši vlastitu mrežu u 75. minuti (točnije, suigrač ga je napucao loptom u glavu), a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Thiago Almada u 87. minuti.

Madridski sastav trenutačno drži treće mjesto s 44 boda, pet manje od Barcelone koja ima i susret manje, dok je na vrhu Real Madrid s 51 bodom.

Mallorca se nalazi na 16. mjestu s 21 bodom, dva više od zone ispadanja.