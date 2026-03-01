VIDEO / Ludi seviljski derbi: Antony zabio škarice, a legenda Arsenala i Barcelone zabila u svom stilu

Podijeli :

U 26. kolu španjolske La Lige Real Betis ugostio je na La Cartuji, svom zamjenskom stadionu, svog gradskog rivala Sevillu. Iako su bijelo-zeleni poveli s 2:0, Sevilla se vratila i osvojila bod u remiju od 2:2.

Poveo je Real Betis u 16. minuti preko Antonyja koji je zabio nešto nalik “škaricama”. Brazilac je bio na podu u petercu te se sjajno snašao i pogodio za 1:0. Do kraja poluvremena pogodio je i Alvaro Fidalgo za 2:0 Betisa na poluvremenu.

Ipak, Sevilla se u drugom dijelu vratila. U 62. minuti je preokret započeo Alexis Sanchez, legenda Arsenala i Barcelone. Iako ga ne krasi visina, on je oduvijek bio majstor za prostor pa se tako nazabija golova glavom u karijeri baš na ovaj način. Pogodio je za 2:1, a do kraja susreta vidjeli smo i lijepi pogodak Isaaca Romera koji je postavio konačnih 2:2.

