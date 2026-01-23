VIDEO / Luda utakmica puna preokreta i na kraju slavlje u 96. za predzadnju momčad La Lige

Nogometaši Levantea pobijedili su pred svojim navijačima Elche s 3:2 u prvoj utakmici 21. kola španjolske La Lige.

Dvoboj prepun preokreta započeo je vodstvom gostiju do kojeg su došli u 11. minuti golom Alvara Rodrigueza . Pablo Martinez (50) i Adrian de la Fuente (68) su donijeli preokret i vodstvo Levanteu .

Adam Boayar je u drugoj minuti dodatka izjednačio na 2:2, da bi u šestoj minuti dodatka Alan Matturo postigao pobjednički pogodak za Levante.

Elche je četvrtu utakmicu zaredom bez pobjede, ali je s 24 boda na osmom mjestu La Lige. Levante je sa 17 bodova ostao na predzadnjem, 19. mjestu.

Vodeća Barcelona ima 49 bodova, jedan više od Real Madrida.