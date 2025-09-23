VIDEO / Livakovićeva konkurencija jedan od junaka Girone u gostujućem remiju

Podijeli :

U utakmici šestog kola španjolske La Lige Athletic Bilbao ugostio je Gironu čiji je novi član Dominik Livaković. No, hrvatska "jedinica" je i ovaj susret odsjedila na klupi, a moglo bi tako biti i u budućnosti jer je njegova konkurencija Paulo Gazzaniga bio jedan od junaka u remiju 1:1.

Girona je povela u devetoj minuti pogotkom Azzedinea Ounahija da bi nakon toga Bilbao počeo s dominacijom. U prvom dijelu nisu uspjeli doći do izjednačenja, ali su to učinili na početku drugog poluvremena.

Dogodilo se to u 48. minuti kada je Mikela Jauregizar iz daljine svladao nemoćnog Argentinca na vratima Girone. Do kraja susreta prijetili su Baskijci, ali na vratima katalonske momčadi briljirao je Gazzaniga koji je na kraju upisao ukupno četiri obrane te je tako donio bod Gironi, tek drugi u novoj sezoni.

Girona u sljedećem kolu igra katalonski derbi. Na svom terenu ugostit će Espanyol koji je u isto vrijeme kao i Girona odigrao 2:2 s Valencijom.