VIDEO / Girona bez Livakovića upisala pobjedu i pobjegla iz zone ispadanja

U 18. kolu španjolske La Lige Mallorca je ugostila Gironu čiji je član još uvijek Dominik Livaković. Hrvatski vratar nije bio u kadru u pobjedi kojom je katalonska momčad pobjegla iz zone ispadanja. U 25. minuti je Katalonce u vodstvo doveo Viktor Tsygankov da bi u drugom dijelu iz kaznenog udarca Vladyslav Vanat zabio za 2:0. Krajem utakmice Mallorca je golom Vedata Muriqija uspjela smanjiti rezultat na konačnih 2:1. Girona je ovom pobjedom skočila na 17. mjesto La Lige te se poravnala s Mallorcom koja se nalazi 16. mjestu. Dominik Livaković nije bio u kadru jer prema riječima trenera Michela rješava svoju budućnost. Hrvatski reprezentativni vratar trebao bi u siječanjskom prijelaznom roku prijeći u redove Dinama.

