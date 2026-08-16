VIDEO / Espanyol dominirao protiv Levantea u prvom kolu La Lige

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U četvrtoj utakmici prvog kola španjolske La Lige Espanyol, klub iz Barcelone, je s 3:0 bio bolji od Levantea.

Katalonski klub dominirao je od početka te su već u petoj minuti poveli golom Roberta Fernandeza Jeana. Isti igrač zabio je i u 40. minuti te je Espanyol na predah otišao s tim vodstvom.

U 80. minuti Katalonci su povećali prednost na 3:0. Strijelac novog pogotka bio je Englez Tyrhys Dolan.

Espanyol je ovom pobjedom odlično otvorio novu sezonu La Lige te je trenutačno dijeli prvo mjesto s Deportivom iz Alavesa koji je u prvom kolu bio bolji od Getafea s 3:0.

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