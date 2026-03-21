VIDEO / Elche dramatičnom pobjedom pobjegao iz zone ispadanja u La Ligi

Nogometaši Elchea prekinuli su niz od 11 prvenstvenih utakmica bez pobjede svladavši gostujuću Mallorcu sa 2:1 u prvoj utakmici subotnjeg programa 29. kola La Lige, što im je donijelo bijeg iz zone ispadanja.

Gosti su poveli u 58. minuti golom Pabla Torrea, ali uslijedio je preokret. Rafa Mir je u 62. minuti izjednačio, a Tete Morente je u 71. minti pogodio za vodstvo Elchea.

Mallorca je mogla do boda, ali je u drugoj minuti sučevog dodatka Vedat Muriqi promašio vrata iz kaznenog udarca.

Elche je prvom pobjedom u novoj kalendarskoj godini došao na 29 bodova i sa 18. mjesta došao na 16. poziciju, potisnuvši Mallorcu, koja ima 28 bodova, na 17. mjesto.

Vodeća Barcelona ima 70 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida.