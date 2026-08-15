VIDEO / Dvije utakmice La Lige, dva crvena kartona, pogledajte ružan start Sevillinog stopera

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U subotu navečer krenula je nova sezona La Lige koju od ove godine možete ponovno gledati na Sport Klubu. U prvoj utakmici je Alaves slavio s 3:0 u dvoboju dvije ekipe s najvećim brojem prekršaja u prošloj sezoni pa ne čudi što smo vidjeli brojne žute kartone, ali i crveni karton Kika Femenije. Crvenu boju kartona vidjeli smo i u utakmici Seville i Raya Vallecana gdje je andaluzijska momčad slavila golom za 2:1 u nadoknadi susreta. Međutim, osim toga vidjeli smo i ružan start Kikea Salasa koji je u 88. minuti zaradio crveni karton. Bunio se igrač Seville da je ranije bilo igranje rukom te da se taj start nije trebao ni računati, no bez obzira na to, crveni karton je ostao zbog ružnog starta Sevillinog stopera.

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