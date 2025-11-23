VIDEO / Dinamov protivnik odigrao remi s Gironom: Livaković ponovno ostao na klupi, a Antony pocrvenio zbog ‘škarica’

Podijeli :

U nedjelju od 16 sati i 15 minuta Real Betis je ugostio Gironu čiji je član Dominik Livaković. Klub iz Seville jedan od je od Dinamovih protivnika u Europskoj ligi, a u ovom susretu su remizirali 1:1 s Kataloncima. Girona je povela golom Vladislava Vanata te su tu prednost čuvali do 75. minute na krilima Paula Gazzanige, Livakovićeve konkurencije. Tada je Valentin Gomez zabio za 1:1 i taj rezultat je ostao do kraja susreta. Vrijedi još izdvojiti crveni karton Antonyja u 91. minuti susreta. Kao i inače, Dominik Livaković je ostao neiskorištena zamjena na klupi Girone. Katalonci su i dalje u zoni ispadanja. Na 18. mjestu su s 11 bodova, a Betis je na petom i ima 21 bod. Oni za poraz ne znaju skoro mjesec dana.

