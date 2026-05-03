VIDEO / Dinamo će još malo pričekati na odštetu: Celta dobila Villarov Elche i zakomplicirala situaciju u Španjolskoj

U 34. kolu španjolske La Lige Celta Vigo je s uvjerljivih 3:1 porazila Elche za koji igra Gonzalo Villar, igrač Dinama na posudbi. Već u 14. minuti Hugo Alvarez zabio je za 1:0 da bi u 30. minuti legendarni Iago Aspas zabio za 2:0. Elche je preko Andrea Silve u 82. minuti smanjio na 2:1, ali je već u 85. iskusni Borja Iglesias zabio za konačnih 3:1 i važnu pobjedu Celte. Klub iz Viga sada zaostaje samo tri boda za petim Real Betisom koji drži moguće i posljednju poziciju koja vodi u Ligu prvaka. Što se tiče Elchea, oni su ostali na 14. mjestu s 38 bodova, ali nisu sigurni u ostanak jer 18. Sevilli bježe četiri boda, a imaju i utakmicu više. Podsjećamo, ostanak Elchea igrat će ulogu u transferu Villara. Naime, ako Elche ostane u elitnom rangu, Dinamo će dobiti jedan i pol milijun eura za njegove usluge. Sličnu situaciju imali su u Italiji sa Sandrom Kulenovićem koji je za tri i pol milijuna eura prešao u Torino nakon što je klub sa sjevera Italije osigurao ostanak. Treba spomenuti da je Villar u ovoj utakmici na terenu bio do 58. minute.

