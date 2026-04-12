VIDEO / Davljenik La Lige upisao drugu pobjedu u nizu i povećao si šanse za ostanak

Posljednjih nekoliko dana navijači Celte Vigo htjet će zaboraviti. U četvrtak su u četvrtfinalu Europske lige upisali poraz od Freiburga s 3:0, a sada su u 31. kolu španjolske La Lige izgubili od posljednje momčadi lige Real Ovieda. Nije to bio minimalan poraz, već je Celta na domaćem terenu izgubila s uvjerljivih 3:0.

Već u četvrtoj minuti poveo je Real Oviedo golom Alberta Reine, ali tada navijači Celte nisu trebali očajavati jer je Oviedo ove sezone toliko puta prosuo prednost. Međutim, u 45. minuti je Federico Vinas zabio za 2:0 te je strepnja Celte postala veća.

Urugvajski napadač zabio je i u 57. minuti za 3:0 i veliko slavlje gostujućih navijača.

Ovim slavljem Oviedo je privremeno preskočio Levante na dnu ljestvice te su sada na 19. mjestu u La Ligi. 17. mjesto koje donosi Spas bježi im šest bodova. Tu poziciju trenutačno drži Alaves koji je u ludoj utakmici ovoga kola remizirao s Real Sociedadom. Taj susret završio je 3:3.

Oviedo u sljedećem kolu ima težak zadatak jer ih čeka okršaj s Villarrealom koji će drugu godinu u nizu igrati u Ligi prvaka.

Što se tiče Celte, oni su propustili iskoristiti remi Real Betisa s Osasunom te su ostali na šestom mjestu La Lige. Peto mjesto, koje može voditi u Ligu prvaka, bježi im dva boda sedam kola prije kraja.

