VIDEO / Celta 2026. godinu otvorila visokom pobjedom nad Valencijom

Dvotjedna pauza u španjolskoj La Ligi završila je, a prvu utakmicu u 2026. godini odigrali su Celta Vigo i Valencia. Gledajući tablicu očekivala se lagana pobjeda Celte, a upravo to se i dogodilo. Nakon promašenog kaznenog udarca Pepelua u sedmoj minuti, Celta je krenula s kažnjavanjem. U 33. je svoj kazneni udarac realizirao Borja Iglesias, a isti igrač je u 59. minuti zabio i za 2:0. U 70. minuti se Pepelu iskupio golom za smanjenje na 2:1, ali Valencia se nije uspjela vratiti. U 83. minuti je za 3:1 pogodio Jones El Abdellaoui da bi za konačnih 4:1 zabio Hugo Alvarez. Ovom pobjedo Celta je smanjila zaostatak za šestim Betisom na dva boda dok je Valencia u velikoj opasnosti od pada u zonu ispadanja. U slučaju da Girona dobije svoju prvu utakmicu u 2026. godini, Valencia će pasti na 18. mjesto La Lige.

