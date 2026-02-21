VIDEO / Ćaleta-Car zabio u nevjerojatnom remiju Sociedada protiv posljednje momčadi ligi

Podijeli :

U prvom subotnjem susretu 25. kola španjolske La Lige, u ludoj završnici s tri pogotka, nogometaši Real Sociedada i Ovieda su remizirali 3:3.

Nakon prvog poluvremena bez pogodaka Real Oviedo je do dva gola prednosti stigao na samom početku drugog dijela i to na identičan način. Poslije kratkih kombinacija uslijed kornera dva puta je glavom poentirao Federico Vinas za 2:0 gostujućeg sastava.

Nije dugo trebalo Real Sociedadu za povratak. U 64. minuti je Oskarsson smanjio na 1:2, dok je u 87. na scenu stupio hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car. Stvorena je gužva u gostujućem šesnaestercu, a na dugo padajuću loptu najbolje je reagirao hrvatski stoper i glavom pogodio za 2:2. To je bio i njegov prvi gol za Real Sociedad. U 90. minuti se dogodio delirij na stadionu, Oskarsson je zabio drugi put ove subote i domaći sastav je poveo 3-2, ali vodstvo nije zadržao do kraja.

Samo dvije minute kasnije Eric Bailly je pogodio domaću mrežu i postavio konačnih 3:3.

Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za Real Sociedad, dok Luke Sučića i dalje nema u momčadi zbog ozljede. Real Sociedad je ostao deveti na ljestvici, kao i što je Oviedo i dalje na posljednjem mjestu.

