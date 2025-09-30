VIDEO / Brekalov Oviedo dramatično preokrenuo protiv Valencije i pobjegao s dna ljestvice

Podijeli :

U odgođenom susretu sedmog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Oviedo je na gostovanju preokretom u zadnjim minutama pobijedio Valenciu sa 2:1.

Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti golom Arnauta Danjume. Nizozemski napadač je u 75. minuti mogao zabiti i drugi gol na utakmici, međutim nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac sjajno je zaustavio Aaron Escandell.

Gosti su u samoj završnici utakmice uspjeli okrenuti rezultat. Izjednačio je Luka Ilić u 84. minuti, a samo dvije minute kasnije Salomon Rondon je pogodio za 2-1. U trećoj minuti nadoknade Oviedo je ostao s igračem manje nakon što je drugi žuti karton zaradio Ilić.

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo igrao je za Oviedo do 65. minute kada ga je zamijenio Ilić.

Utakmica se prvotno trebala igrati u ponedjeljak, no odgođena je za 24 sata nakon što je u španjolskoj provinciji Valencia proglašen crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.

Real Oviedo je nakon druge pobjede u sezoni napredovao na 14. mjesto sa šest bodova, dok je Valancia na 12. poziciji s dva boda više.

Vodi Barcelona sa 19 bodova ispred Real Madrida sa 18 bodova.