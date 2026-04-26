VIDEO / Boban mu je rekao da je ‘frajlica’, a on je sada zabio važan gol u borbi za ostanak u La Ligi

U 32. kolu španjolske La Lige Real Oviedo ugostio je Elche u izravnom okršaju za ostanak u La Ligi, a već nakon 16 minuta Elche je vodio 2:0. Prvi gol zabio je Pedro Bigas u šestoj minuti, a 10 minuta kasnije mrežu domaćina zatresao je Gonzalo Villar, bivši igrač Dinama. Njega je Zvonimir Boban na jednom razgovoru s navijačima prozvao 'frajlicom'. Ubrzo nakon toga Villar je napustio Dinamo i otišao u Elche na posudbu. Ovo je Villaru bio sedmi nastup za Elche u ovoj sezoni i prvi gol za klub koji se žestoko bori za ostanak u La Ligi. U slučaju pobjede Elche će sa 17. mjesta skočiti na 13. mjesto te se u nekom ludom raspletu mogu uključiti i u borbu za europska mjesta. Ako Elche izborio ostanak u ligi, Dinamu će pripasti odšteta oko milijun i pol eura, a ako u kojem slučaju ispadnu iz lige, Villar se vraća u Dinamo.

