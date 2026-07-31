VIDEO / Barcelona u zanimljivoj utakmici remizirala s engleskim drugoligašem

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Barcelona je u petak navečer odigrala svoju prvu pripremnu utakmicu koja je bila otvorena za gledatelje. Nakon pobjede protiv CE Europe (4:1), otišli su u Birmingham gdje su igrali protiv istoimenog kluba. U zanimljivoj utakmici obje ekipe morale su se zadovoljiti remijem od 2:2.

Poveo je engleski drugoligaš u 31. minuti. Nakon ubačaja Alexandera Cochranea lopta je došla do mladog Danca Augusta Priskea koji je zabio za vodstvo Birminghama.

Tu prednost čuvali su do 42. minute kada je novi igrač Barcelone Hamza Abdelkarim realizirao kazneni udarac. Ranije tijekom godine Abdelkarim je postao prvi Egipćanin koji je potpisao za Barcelonu, a mladi napadač predstavljao je i svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Mladi Egipćanin je i u drugom poluvremenu bio raspoložen te je u 60. minuti nakon odbijanca bio najspretniji pred vratima pogodivši za 2:1 Barcelone.

Nakon toga je Hansi Flick zamijenio skoro cijelu svoju ekipu i to je Birmingham iskoristio za izjednačenje u 68. minuti. Nakon prekida su domaćini izigrali obranu Katalonaca, a loptu u mrežu pospremio je Jhon Elmer Solis Romero.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je susret završen rezultatom 2:2.

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