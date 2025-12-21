VIDEO / Barca je nezaustavljiva: Yamal potopio Žutu podmornicu

Nogometaši Barcelone lako su izašli na kraj s Villarrealom u 17. kolu Primere (2:0) te tako upisali osmu uzastopnu pobjedu u španjolskom prvenstvu.

Izabranici Hansija Flicka načeli su domaćina već u 12. minuti, kada je kazneni udarac sigurno realizirao Raphinha.

Zatim je uslijedio show Laminea Yamala. Najprije je Renato Veiga u 39. minuti dobio izravni crveni karton zbog nesmotrenog starta nad supertalentiranim 18-godišnjakom, a potom je španjolski reprezentativac u 63. minuti ugasio sve nade domaćina.

Nakon gužve u kaznenom prostoru do lopte je došao Frenkie de Jong, koji je kratkim dodavanjem uposlio krilnog nogometaša. Uslijedio je snažan i precizan udarac koji je otklonio sve dvojbe oko pobjednika.

Yamal je tako upisao svoj sedmi pogodak u 14 ligaških nastupa, uz sedam asistencija za suigrače. Nakon neuspjeha u El Clásicu Katalonci nižu isključivo pobjede, uz impresivnu gol-razliku 26:8. U sljedećem kolu gostuju kod velikog rivala Espanyola, u gradskom derbiju koji će odlučiti vladara grada.

Barcelona se nalazi na vrhu ljestvice s 46 bodova, četiri više od madridskog Reala koji je prvi pratitelj. Odmah iza vodećeg dvojca je Atlético, dok Žuta podmornica zauzima četvrto mjesto.

